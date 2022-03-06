استهداف حافلة عسكرية في منطقة صحراوية وسط سوريا يتسبب بمقتل 15 عسكريا

استهدف هجوم حافلة عسكرية في منطقة صحراوية وسط سوريا قتل فيه 15 عسكريا، حسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم.

وأفاد المرصد بوقوع "هجوم مسلح قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، أدى إلى مقتل 15 عنصرًا من قوات النظام وإصابة 18 آخرين".

وأوضح أن الحصيلة يمكن أن ترتفع نظرا لأن المصابين "جروح غالبيتهم خطيرة".

وكانت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) أعلنت مقتل "13 عسكرياً بينهم عدد من الضباط وجرح 18 آخرين".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

على صعيد متصل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ثلاثة عسكريين سوريين في ريف حمص الشرقي الجمعة في تعرض سيارتهم لهجوم مسلح.

وبحسب المرصد، قُتل 61 مقاتلا مواليا للنظام من الجيش أو من مليشيات موالية لإيران في هجمات في البادية السورية منذ بداية 2022.

وأدى هجوم على قافلة عسكرية مطلع كانون الثاني/يناير إلى مقتل تسعة أشخاص في بادية شرق سوريا.