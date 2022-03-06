المجلس الانتقالي الجنوبي: اختطاف أجنبيين يعملان في "أطباء بلا حدود" باليمن

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في الحكومة اليمنية، الأحد، "اختطاف"، موظفين أجنبيين في منظمة أطباء بلا حدود الهولندية، بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقال علي عبدالله الكثيري المتحدث الرسمي باسم المجلس (مدعوم إماراتياً) في بيان اطلعت عليه الأناضول: "ندين حادثة الاختطاف الإرهابية الآثمة التي تعرض لها شخصان أحدهما ألماني والآخر مكسيكي، يعملان لدى منظمة أطباء بلا حدود الهولندية".

وأفاد أنه "تم خطفهما يوم أمس السبت في منطقة الخشعة بمديرية العبر بوادي حضرموت حيث تنتشر قوات بالمنطقة العسكرية الأولى (تتبع الجيش)".

وأضاف، "نندد بهذه العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت أطباء يقدمون الغوث والمعونة الإنسانية، والتي تأتي بعد بضعة أسابيع من عملية اختطاف إرهابية مماثلة في محافظة أبين جنوبي البلاد".

‏بدورها، قالت هدى الصراري، رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات (غير حكومية)، إن الموظفين اللذين تم خطفهما هما " الألماني كريستان غوستلوف، والمكسيكيي سندار فرنانديز".

وأضافت عبر حسابها على تويتر، الأحد، أنه "تم الخطف من على متن سيارتهما المصفحة، ولا معلومات عنهما حتى الآن "، دون تفاصيل.

‏وفي سياق متصل، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ" إزاء تقارير عن اختطاف مسلحين مجهولين موظفين اثنين في أطباء بلا حدود، بمحافظة حضرموت".

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "نعبّر عن كامل تضامننا مع موظفي المنظمة التي تعمل بلا كلل لدعم القطاع الصحي في ‎اليمن".

ودعا المرصد "الحكومة إلى بذل كافة الجهود للإفراج عنهما، وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني".

ولم يصدر تعليق رسمي من قبل المنظمة أو سلطات حضرموت حول الحادثة، حتى الساعة (10:30 ت.غ)، لكن المحافظات الجنوبية من البلاد بينها حضرموت تشهد بين فترة وأخرى حوادث اغتيال وتفجير تنفذها عناصر تتبع "تنظيم القاعدة" ضد أهداف حكومية، وأحياناً تنفذ عمليات اختطاف لأجانب، وفق تقارير محلية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، اختطف مسلحون يعتقد ارتباطهما بتنظيم القاعدة، 5 موظفين أمميين بمحافظة أبين، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك، ومازالوا رهن الاحتجاز حتى اليوم.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.