النجمة أنجلينا جولي تحط في عدن للفت الانتباه إلى مآسي الحرب في اليمن

وصلت الممثلة الأمريكية الشهيرة، سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنجلينا جولي، الأحد، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في مسعى للفت الانتباه إلى "العواقب الكارثية" للحرب التي تفتك بالبلاد.

وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن، في بيان: إن "جولي وصلت البلاد للتو".

وأضاف أن جولي "تأمل أن تساعد زيارتها في لفت الانتباه إلى العواقب الكارثية لأكثر من 7 سنوات من الصراع".

وأشار البيان إلى أن "جولي ستلتقي بالعائلات اليمنية النازحة واللاجئين لفهم كيف مزق الصراع حياتهم"، دون تفاصيل.

وفي السياق، قالت الممثلة الأمريكية على "إنستغرام": إن "جولي وصلت إلى عدن، وستلتقي العائلات النازحة واللاجئين، لإظهار دعمها للشعب اليمني".

‏وأضافت، "بينما نواصل مشاهدة الفظائع في أوكرانيا، وندعو إلى إنهاء فوري للصراع ووصول المساعدات الإنسانية، أنا هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم أيضًا في أمس الحاجة إلى السلام".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه بنهاية العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.