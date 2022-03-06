وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تستخدم في أوكرانيا التكتيكات نفسها التي استخدمتها في سوريا والشيشان

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الجيش الروسي يستخدم في أوكرانيا التكتيكات نفسها التي استخدمها في سوريا والشيشان، باستهدافه مناطق سكنية.

ولفتت الوزارة في إحاطة استخباراتية يومية إلى أن تكتيكات روسيا في أوكرانيا مشابهة لتلك التي استخدمتها في الشيشان وسوريا، في قصفها المدن.

وقالت الوزارة إن قوة المقاومة الأوكرانية تواصل مفاجأة القوات الروسية التي ردت باستهداف المناطق السكنية، في مدن منها خاركيف وتشرنيغوف وماريوبول.

وأوضحت أن الرد الروسي "يمثل على الأرجح محاولة لكسر الروح المعنوية لأوكرانيا".

وتابعت الوزارة أن "روسيا استخدمت تكتيكات مماثلة في الشيشان عام 1999 وفي سوريا عام 2016، باستخدام ذخائر جوية وأرضية".

ولفتت إلى أن تقدم روسيا في أوكرانيا تباطأ بسبب الهجمات على خطوط إمدادها، مستدركا: "نتيجة لذلك، هناك احتمال واقعي بأن روسيا تحاول الآن إخفاء شاحنات الوقود لتقليل الخسائر".