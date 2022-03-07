الأمم المتحدة تدعو إلى رفع إغلاق حقول النفط واستئناف الرحلات إلى ليبيا

دعت المستشارة الأممية الخاصة في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، إلى رفع إغلاق حقول النفط واستئناف جميع الرحلات المدنية إلى البلد العربي.

جاء ذلك في تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر"، غداة إعلان فرض حالة القوة القاهرة على حقلين نفطيين في ليبيا.

وقالت وليامز: "أتابع بقلق ما أفيد عن إغلاق حقول النفط وتعليق بعض الرحلات المدنية في ليبيا".

وأضافت: "تعطيل إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل، لذا ينبغي رفع إغلاق النفط".

وأوضحت وليامز أن حرية التنقل عبر أرجاء البلاد حق أساسي، وينبغي استئناف جميع الرحلات المدنية.

والأحد، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، حالة القوة القاهرة في حقلين نفطيين بينهما الشرارة (أكبر الحقول بالبلاد)، بعد إغلاق مسلحين صمامات ضخ الخام لموانئ التصدير.

وقالت المؤسسة في بيان، إن إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل، تتسبب في فقدان 330 ألف برميل يوميا، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي (34.8 مليون دولار).

يقصد بمصطلح القوة القاهرة، وقف عمليات إنتاج النفط في حقل نفطي أو ميناء تصدير الخام، بشكل مؤقت، لحين انتهاء مختلف الأسباب التي تعليق عمله.

والخميس، اتهم رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي بطبرق (شرق) فتحي باشاغا، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بإغلاق المجال الجوي بين المنطقتين الغربية والشرقية.

وعزا باشاعا أسباب ذلك إلى عرقلة وصول وزراء حكومته لطبرق (شرق) لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وهو ما نفته حكومة الوحدة الوطنية.

وتتصاعد مخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى انقسام سياسي أو حرب أهلية، بعد أن تنصيب باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن الحكومة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، في ظل تحشيد لكتائب مسلحة تدعم كلا منهما.