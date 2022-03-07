مقتل سوريين في قصف إسرائيلي استهدف محيط دمشق

قتل مدنيان سوريان، اليوم الإثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري سانا عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله: "استشهد مواطنان اليوم جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط بالمنطقة الجنوبية".

وأوضح المصدر ذاته، أن حوالي الساعة 5 صباحا (3:00 ت.غ) إسرائيل نفذت عدوانا جويا من اتجاه جنوب بيروت، مستهدفا بعض النقاط بمحيط مدينة دمشق.

وأضاف قائلا: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها (لم يحدد عددها)، وأسفر العدوان عن استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول ما أعلنه المصدر العسكري.

ومن وقت لآخر، تشن إسرائيل هجمات جوية على مواقع للنظام وأخرى تابعة للقوات الإيرانية في محافظات سورية مختلفة.