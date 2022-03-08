نصر الله: بيان الخارجية اللبنانية بشأن أوكرانيا مكتوب في "السفارة الأمريكية"

اتهم الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، حسن نصر الله، الثلاثاء، وزارة الخارجية في بلاده بالخضوع لرغبة الولايات المتحدة في "إدانة" العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا تدخلا عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة، بينها واشنطن، إلى فرض عقوبات قاسية على موسكو في قطاعات منها الدبلوماسية والاقتصاد والمال والرياضة.

واعتبر نصر الله، خلال كلمة متلفزة، أن "البيان الصادر عن الخارجية اللبنانية مكتوب في السفارة الأمريكية"، بحسب قناة "المنار" اللبنانية.

وجماعة "حزب الله" حليفة لإيران، التي توجد بينها وبين الولايات المتحدة ملفات خلافية، أبرزها سياسة البلدين الخارجية في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع أن "المطلوب من اللبناني أن يقول للأمريكي: لسنا عبيدا عندكم. وهكذا تكون السيادة والاستقلال، وغير ذلك يكون تزييفا".

وحتى الساعة 19:40 بتوقيت غرنيتش لم تعقب الخارجية اللبنانية ولا السفارة الأمريكية لدى بيروت على حديث نصر الله.

واتهم نصر الله، مطلع مارس/ آذار الجاري، واشنطن بـ"الظلم والتجبر"، وحملها مسؤولية ما يجري في أوكرانيا.

وقبل نحو أسبوعين، قالت الخارجية اللبنانية، في بيان، إنها "تدين اجتياح الأراضي الأوكرانية".

ودعت روسيا إلى "وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها، والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض".

وانتقدت السفارة الروسية في بيروت بيان الخارجية اللبنانية قائلة إنه "أثار دهشتنا (..) وخالف سياسة النأي بالنفس، واتخذ (موقف) طرف ضد آخر".