إيران تنعى اثنين من الحرس الثوري قتلوا في قصف إسرائيلي في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من ضباطه في قصف اسرائيلي على مواقع قرب دمشق فجر الإثنين، متوعدا إسرائيل بدفع "الثمن".

وأفاد الحرس في بيان على موقعه الالكتروني "سباه نيوز"، إنه "بعد الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني صباح يوم أمس الاثنين في عدوانه الصاروخي على ضاحية العاصمة السورية دمشق، استشهد اثنان من كوادر الحرس الثوري الأبطال (...) هما العقيد احسان كربلائي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد".

وحذّر الحرس الثوري من أن "الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمته هذه".

وكانت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" ذكرت الاثنين أن القصف الاسرائيلي أدى الى مقتل "مدنيين اثنين".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن القصف طال "مستودعاً على الأقل للأسلحة والذخائر تابعا لمقاتلين إيرانيين" في محيط مطار دمشق الدولي، وأدى الى وفاة "مقاتلين اثنين مواليين لإيران".

وتؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة في سوريا بمهام استشارية.

وهذه ليست المرة الأولى تعلن فيها الجمهورية الإسلامية سقوط أفراد من قواتها العسكرية بضربات إسرائيلية في سوريا. واتهمت طهران تل أبيب في 2018، بالتسبب بمقتل أربعة "مستشارين عسكريين" بضربات في محافظة حمص.