عباس: تجاهل إسرائيل لالتزاماتها سينهي فرص السلام

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، أن تجاهل إسرائيل لالتزاماتها، "سينهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل".

جاء ذلك خلال استقبال عباس، برام الله، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط، تشاي جيون، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال عباس "استمرار إسرائيل بتجاهل تنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقات الموقعة، والمضي قدما في أعمالها أحادية الجانب، سينهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أن "القرارات التي أقرها المجلس المركزي الفلسطيني (التابع لمنظمة التحرير) في جلسته الأخيرة ستكون موضع تنفيذ".

كما أطلع عباس المبعوث الصيني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وفي 9 فبراير/ شباط الماضي، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها، لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

كما قرر أيضا "وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة".