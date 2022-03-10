لبنان.. تعيين وزير جديد للإعلام خلفاً لقرداحي

عيّن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، زياد مكاري وزيراً للإعلام، خلفاً لجورج قرداحي الذي قدم استقالته مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الإعلام "بالوكالة" عباس الحلبي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس البلاد ميشال عون بقصر الرئاسة في "بعبدا" شرقي بيروت.

وقال الحلبي للصحافيين إنه "في مستهل الجلسة، أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المجلس، بتعيين زياد مكاري وزيرًا للإعلام".

ولاحقاً، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أن "الرئيس عون وقع المرسوم القاضي بتعيين مكاري وزيرا للإعلام، خلفا لجورج قرداحي الذي كان قدم استقالته في 3 ديسمبر 2021".

واستقال قرداحي إثر ضغوط محلية وخارجية، على إثر تصريحات أدلى بها قبيل تعيينه وزيراً (في سبتمبر / أيلول 2021) انتقد فيها حرب اليمن، ما تسبب بأزمة دبلوماسية بين بيروت والرياض.

وعلى إثر الأزمة سحبت السعودية والإمارات والبحرين والكويت واليمن، سفراءها من لبنان، في أواخر أكتوبر/تشرين أول، وكذلك طُلب من سفراء لبنان مغادرة بلادها، وما زال هذا الوضع على حاله إلى اليوم.