الأمم المتحدة تحذر من انزلاق ملايين اليمنيين إلى مجاعة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، من انزلاق ملايين اليمنيين إلى المجاعة، حال عدم اتخاذ إجراء عاجل.

وقالت المنظمة الأممية، في تغريدة، إن "الأطفال في اليمن لا يتضورون جوعا بسبب نقص الغذاء، ولكن لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف الطعام".

وأضافت: "دون اتخاذ إجراء عاجل، يمكن أن يهوي الملايين في المجاعة، اليمن لا يحتمل الانتظار".

وتابعت: "لا يمكن التقليل من شأن تأثير الانهيار الاقتصادي على الأزمة الإنسانية في اليمن".

ومنذ أشهر، تشكو الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل العمليات الإنسانية باليمن، ما أدى إلى تخفيض حجم المساعدات على ملايين السكان، وسط تحذيرات من ازدياد الجوع.

وفي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنه بنهاية عام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.