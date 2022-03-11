السعودية: تحرير أمريكيتين بعملية خاصة بعد احتجازهما بصنعاء

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، تحرير فتاتين أمريكيتين في عملية أمنية خاصة، بعد احتجازهما في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الوزارة تركي المالكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال المالكي، إنه تم احتجاز فتاتين أمريكيتين وجوازي سفرهما وتعريضهما لسوء المعاملة في صنعاء أثناء زيارة عائلية.

وأضاف: "بطلب من الولايات المتحدة ومن خلال عملية أمنية خاصة تم تحرير الفتاتين ونقلهما من صنعاء إلى عدن (جنوب) ثم إلى العاصمة الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية".

وأوضح المالكي، أنه تم تنسيق هذه العملية المشتركة بين حكومتي السعودية والولايات المتحدة في تجسد لمتانة العلاقات الثنائية واستمرار التعاون العسكري لخدمة المصالح المشتركة.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول الجهة التي احتجزتهما أو دوافعها أو معلومات أخرى حول كيفية الوصول إليهما، كما لم تعلق جماعة الحوثي حول ذلك.