روسيا تستعين بمرتزقة سوريين للقتال إلى جانبها في أوكرانيا

قامت روسيا بتجنيد آلاف المرتزقة في سوريا لإرسالهم للقتال في أوكرانيا، لصالحها.

وأفادت مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها بأن "روسيا افتتحت منذ بدء عملياتها العسكرية بأوكرانيا في 24 شباط / فبراير الماضي، 14 مركزاً في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، لجذب مرتزقة لإرسالهم إلى أوكرانيا".

وذكرت أن المراكز توزعت على محافظات دمشق وحلب وحماة وودير الزور والرقة.

وقالت المصادر إن مسلحين من "ميليشيا الدفاع الوطني" التابعة للنظام السوري و"الفيلق الخامس" الذي أسسته روسيا في سوريا، يشكلون غالبية المرتزقة الذي تم تجنيدهم للقتال في أوكرانيا.

وأوضحت أن روسيا اشترطت التمرس في القتال والقدرة على استخدام الأسلحة الثقيلة وبنادق القنص لقبول طلبات المرتزقة.

وأشارت المصادر، إلى أن روسيا تعهدت بدفع رواتب شهرية تتراوح بين 300 إلى 600 دولار لكل مرتزق يتم قبوله.

ومن المنتظر أن يرسل المرتزقة إلى أوكرانيا عبر قاعدة "حميميم" الروسية الواقعة غربي سوريا، بعد خضوعهم لتدريب عسكري قصير.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بنقل "المتطوعين" من الشرق الأوسط للقتال بجانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

جاء ذلك في اجتماع عبر الإنترنت مع وزير دفاعه سيرغي شويغو، ضمن اجتماع مجلس الأمن الروسي، حيث تلقى إحاطة حول آخر الأوضاع في أوكرانيا.

وأشار شويغو، إلى أن 16 ألف متطوع غالبيتهم من الشرق الأوسط تقدموا بطلب "التطوع" للقتال مع روسيا في أوكرانيا.