الرياض تعلن إعدام 73 سعوديا و7 يمنيين وسوري مدانين بـالإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق 73 سعوديا، و7 يمنيين وسوري، إثر إدانتهم بتهم متعلقة بـ"الإرهاب".

ووصفت الداخلية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، هؤلاء بأنهم "فئات مجرمة ضلّت طريق الحق (..) واعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى ذات الولاءات الخارجية (لم يحددها)".

وأدين المنفذ بحقهم حكم الإعدام، بحسب البيان، "باستباحة الدماء، واستهداف دور العبادة ومقار حكومية وأماكن حيوية يقوم عليها اقتصاد البلاد، وعدد من المسؤولين والوافدين، ورجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، وإحداث الشغب والفوضى".

كما أدينوا "بالخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية (لم يسمها) للمملكة، والعمل معها استخباراتيا".

وأوضح البيان، أنه "تم القبض على هؤلاء وإحالتهم للمحكمة وصدر الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وتابع: "تم إنفاذ ما تقرر شرعا بحقهم السبت".

ولم يقدم البيان تفاصيل عن موعد التوقيف أو صدور تلك الأحكام أو مكان تنفيذ الإعدام، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محامي وذوي المدانين.

وتنتقد منظمات حقوقية دولية، السعودية في ملف حقوق الإنسان، بينما ترفض الرياض المساس باستقلال قضائها، مؤكدة تمسكها بتطبيق القانون ودعم حقوق الإنسان، معتبرة ذلك مجرد "أكاذيب".