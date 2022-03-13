إيران تعلن مسوؤليتها عن استهداف محيط القنصلية الأمريكية بإربيل

أعلنت إيران مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأحد بالقرب من مجمع القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل العراقية، مؤكدة أنه انتقام للغارة الإسرائيلية التي قتلت في سوريا اثنين من ضباط الحرس الثوري.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم الذي يمثل تصعيدا كبيرا بين الولايات المتحدة وإيران.

وغالبا ما تندلع أعمال عنف بين الخصمين القدامى في العراق، الذي تتحالف حكومته مع كلا البلدين.

وقال الحرس الثوري الإيراني على موقعه على الإنترنت إنه شن هجوما على "مركز استراتيجي إسرائيلي للمؤامرة" في أربيل.

ولم يتضمن البيان تفاصيل، لكنه قال إن إسرائيل نفسها شاركت في الهجوم، مشيرة الى الغارة الأخيرة التي أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر الحرس الثوري.