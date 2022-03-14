آليات عسكرية تتوغل شمالي قطاع غزة لتجريف الأراضي الزراعية

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، داخل المنطقة الحدودية شمالي قطاع غزة، وأطلقت قنابل غاز مسيل للدموع تجاه مزارعين فلسطينيين.

وأفادت مصادر صحفية أن عدة جرافات ودبابات، توغلت شرقي بلدة بيت حانون (شمالي القطاع)، وباشرت في تنفيذ أعمال تجريف في الأراضي.

وأطلق الجنود الإسرائيليون قنابل غاز مسيل للدموع، تجاه مزارعين فلسطينيين، تواجدوا في المنطقة

وتشهد حدود قطاع غزة الشرقية والشمالية، بين حين لآخر، عمليات توغل محدودة، من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وتنفذ عادة أعمال تجريف، وتمشيط، قبل أن تعود إلى قواعدها.