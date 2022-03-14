الخطوط المغربية تعلن توقيع اتفاقية مع نظيرتها الإسرائيلية

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية حكومية، الإثنين، توقيع اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية العال.

وقال بيان للشركة المغربية إن الاتفاقية تتعلق بتقاسم الرموز على الخط الجوي الرابط بين الدار البيضاء وتل أبيب، الذي تم تدشين أول رحلة له الأحد.

وأضاف: "ستدخل هذه الاتفاقية حيز التفعيل ابتداء من اليوم الإثنين، وستشمل الرحلات المباشرة الرابطة بين الدار البيضاء وتل أبيب التي تؤمنها الشركتان كمرحلة أولية".

وأضاف أن الخطوط المغربية دشنت خطها الجديد المباشر الرابط بين الدار البيضاء وتل أبيب، الأحد، بوتيرة أربع رحلات في الأسبوع، على أن تكون بعد ذلك خمس رحلات في الأسبوع.

وتابع: "اتفاقية تشارك الرموز من شأنها أن توفر لزبائن الشركتين إمكانيات أوفر لاختيار مواعيد الرحلات، وهي لبنة أولى لمشروع التعاون بين الخطوط الملكية المغربية وشركة العال الإسرائيلية".

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن الاتفاقية إلا أن أول رحلة للشركة المغربية إلى تل أبيب ضمت رجال أعمال مغاربة ستستمر زيارتهم حتى الثلاثاء.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، تنظم شركة العال الإسرائيلية رحلات منتظمة بين تل أبيب ومدينة مراكش، وأخرى إلى الدار بيضاء.