القوات البحرية المصرية تنقذ طاقم سفينة لبنانية تعرضت للغرق في البحر المتوسط

أعلنت السلطات المصرية إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع لبنانية بعد تعرضها للغرق قبالة سواحل مدينة الإسكندرية في مياه البحر المتوسط.

وفي بيان للجيش المصري: "تمكنت القوات البحرية من إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق أمام سواحل الإسكندرية (شمال)".

وأفاد البيان بـ"ورود بلاغ من هيئة ميناء الإسكندرية يفيد بتعرض سفينة نقل البضائع اللبنانية (AYLA) للغرق، أثناء رحلتها من ميناء طرابلس بليبيا إلى ميناء الإسكندرية".

وأوضح أن "السفينة كان على متنها طاقم مكون من 10 أفراد (9 سوريين وهندي)".

وأضاف: "قيادة القوات البحرية أصدرت أوامر بدفع سفينة الإنقاذ (العريش) من قاعدة الإسكندرية البحرية، لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ".

وتابع أن "القوات نجحت في إنقاذ طاقم السفينة بالكامل، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم، وتسليمهم للسلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم".

والإسكندرية، إحدى محافظات مصر (عددها 27) وتضم أكبر الموانئ البحرية في البلاد على ساحل البحر المتوسط.