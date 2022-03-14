فلسطين تقرر إلغاء ضريبة القيمة المضافة للطحين

قررت وزارتي المالية والاقتصاد الفلسطينيتين، الأحد، إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة، لدعم سلة المستهلك الغذائية.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة، المكونة من وزارتي المالية والاقتصاد الوطني، عقدت اجتماعاً يوم أمس الأحد، مع ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات.

واتفق الجميع في الاجتماع على إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلو فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، حيث سيتم إخضاعها إلى 0% لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من بداية مارس/ أذار الجاري وحتى نهاية مايو/ أيار القادم.

كما تقرر إعفاء جميع المخابز في فلسطين، من ضريبة القيمة المضافة عن نفس الفترة.

كما حدد خلال الاجتماع سعر كيلو الخبز بحد أعلاه 4 شواقل فقط لا غير (1.2 دولار)، بعد أن تحدثت مخابز عن نيتها لرفع هذا السعر.

وأكدت وزارتا المالية والاقتصاد الفلسطينيتين، أن هذه الإجراءات تم اتخاذها بهدف عدم رفع أسعار السلع الأساسية على المواطن الفلسطيني.

وشددت على أن الجهات المتخصصة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يلتزم بهذه الاجراءات وسيتم رفع هذه القرارات لمجلس الوزراء خلال جلسته التي ستعقد الإثنين للمصادقة عليها.

ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت أسعار الطحين في السوق الفلسطيني ارتفاعاً بشكل ملحوظ.