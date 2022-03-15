استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، في الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن مواطنا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، بعد نحو ساعتين على استشهاد فلسطيني آخر، في مخيم بلاطة شمالي الضفة.

من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشهيد هو الشاب علاء شحام وهو في العشرينيات من عمره، مضيفاً أن 6 شبان آخرين وصلوا مجمع فلسطين الطبي الحكومي، جراء إصابتهم بالرصاص الحي.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم قلنديا للاجئين، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن الجيش استخدم الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

وفي وقت سابق، من صباح اليوم، استشهد الشاب نادر ريّان (17عاما) خلال مواجهات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس (شمالي الضفة).

وأفادت مصادر صحفية أن الشاب الفلسطيني، ريّان، قُتل خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم، وحاصرت منزل المواطن عمار عرفات، قبل أن تعتقله.

ومن جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب، إن عناصرها اقتحموا مخيم بلاطة لاعتقال فلسطيني مطلوب.

وأضافت: "وصلت القوات إلى منزل الفلسطيني المطلوب، واعتقلته مع بندقية من طراز إم -16 كانت بحوزته".

وتابعت: "مع خروج القوات من المخيم، بدأت أعمال عنيفة شملت إلقاء عبوات ناسفة وإلقاء الحجارة وأشياء مختلفة على عناصر شرطة حرس الحدود الذين ردوا باستخدام وسائل تفريق المظاهرات وإطلاق رصاص من نوع روجر".

وأكمل البيان: "خلال العملية، ظهرت دراجة نارية عليها شخصان، نزل أحدهما وأطلق النار على عناصر شرطة حرس الحدود، والذين ردوا على الفور بإطلاق النار عليه".

وقال البيان، إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف عناصر الشرطة.