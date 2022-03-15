البرلمان العراقي: بلدنا مستهدف وبعض الدول لا تريد استقراره

اعتبر النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستهدفة من كثير من الدول وبعضها لا يريد استقرارها.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين أدلى به الزاملي خلال زيارته على رأس وفد من البرلمان إلى الموقع الذي استهدفه قصف صاروخي إيراني، قبل يومين، في مدينة أربيل بإقليم شمال العراق.

وقال الزاملي: "العراق مستهدف بشكل عام ومن كثير من الدول (لم يسمها)، لأن بعضها لا يريد استقراره، وهناك علاقات حسن جوار مع جميع دول الجوار".

وأضاف: "على دول الجوار أن تفهم أن العراق لا يهددها، بل هو مفتوح أمامها من أجل الاستثمار والعمل، وأن جميع دول الجوار محترمة لدينا".

وأردف: "نرفض استهداف أي عراقي داخل أراضيه، وسيكون للبرلمان موقف واضح".

والأحد الماضي، استهدف هجوم أربيل بـ 12 صاروخا بالستيا، وفق بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، الذي اكتفى بالقول إن الصواريخ أصابت مناطق سكنية فقط، وأطلقت من خارج حدود إقليم شمال العراق والعراق، وتحديدا من جهة الشرق، دون تسمية أي جهة أو دولة.

ولاحقا أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجوما، الأحد، بالصواريخ من قاعدة له في ضواحي مدينة تبريز (شمال غرب)، استهدف مركزا استراتيجيا إسرائيليا، في محافظة أربيل.

ونفت حكومة إقليم شمال العراق وجود أي نشاط للموساد الإسرائيلي في أربيل حسب مواقع متخصصة.