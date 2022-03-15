السعودية توجه دعوة رسمية لرئيس الصين لزيارتها

وجهت السعودية دعوة إلى رئيس الصين شي جين بينغ لزيارة البلاد، فيما تشهد العلاقات بين واشنطن والرياض "توترا" ملحوظا، وفق ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته الاثنين، أن الزيارة من المقرر إجراؤها "في وقت لاحق من مايو/ آيار المقبل بعد انتهاء شهر رمضان".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع -لم تسمه- قوله إن السعودية "تسعى لتعزيز وتعميق علاقتها مع بكين في ظل تحول جيوسياسي في الشرق الأوسط" حيث تتطلع الصين وروسيا إلى توسيع نفوذهما في آسيا والمنطقة.

وأشار المصدر إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الصيني "صديقان حميمان، وكلاهما يدرك أن هناك إمكانات هائلة لعلاقات أقوى"، مضيفا أن الأمر ليس مرتبطا بشراء النفط من المملكة والأسلحة من الصين.

وحسب الصحيفة، تخطط الرياض لتكرار الاستقبال الحار الذي نظم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2017 عندما زار المملكة مع الرئيس الصيني الحالي.

ولم تصدر الرياض أو بكين أي تعليق على ما نشرته "وول ستريت جورنال"، أمس، بشأن الزيارة المذكورة.

يشار إلى أنه منذ تولي جو بايدن منصب الرئيس الأمريكي في يناير/كانون الثاني 2021، تعرضت الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة للاختبار بسبب ملف حقوق الإنسان في الرياض، لا سيما في ضوء حرب اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

من جهته، قال ولي العهد السعودي في مقابلة حديثة مع مجلة "ذا أتلانتيك"، إنه "لا يهتم بما إذا كان بايدن قد أساء فهم الأشياء المتعلقة به".