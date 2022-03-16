البرلمان الجزائري يشكل لجنة نيابية للصداقة مع تركيا لتعزيز التعاون

أعلن البرلمان الجزائري تشكيل لجنة نيابية للصداقة مع تركيا، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.

ووفق بيان المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) "تم تشكيل لجنة الصداقة، بمقر البرلمان في العاصمة مساء الثلاثاء، تحت رعاية رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان محمد هاني، وسفيرة تركيا بالجزائر ماهينور غوكتاش".

وأفاد البيان بـ"تعيين النائب مسعود قصري عن الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا) لرئاسة لجنة الصداقة الجزائرية التركية".

بدوره أشاد هاني بـ"العلاقات والمصالح التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين"، مشيرا إلى ضرورة تعزيزها، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.

من جانبها، أعربت السفيرة التركية عن ارتياحها حيال هذه المبادرة التي ترسخ رؤية البلدين، مشيرة إلى ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون في الاقتصاد والثقافة وغيرهما.

فيما أكد قصري، أن "أعضاء اللجنة يتطلعون إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع تركيا، بهدف تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال تبادل الزيارات والخبرات وتكريس الحوار المستمر"، حسب البيان ذاته.

وتعود جذور العلاقات الجزائرية التركية إلى الحقبة العثمانية (1518 ـ 1830) كما تعد تركيا بين أكبر المستثمرين في البلد العربي بواقع نحو 5 مليارات دولار، فيما يزيد حجم التبادل التجاري الثنائي على 3.5 مليارات دولار، وفق بيانات جزائرية رسمية.