مصر وإسرائيل تتفقان على تدشين خط طيران بين تل أبيب وشرم الشيخ

اتفقت مصر وإسرائيل، اليوم الأربعاء، على تدشين خط طيران مباشر بين مدينتي شرم الشيخ وتل أبيب.

وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيانها: "اتفقت إسرائيل ومصر على توسيع الرحلات الجوية المباشرة التي يتم تسييرها بين البلدين، وتدشين خط جديد ينطلق من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب إلى مدينة شرم الشيخ (شمال شرقي مصر)".

وأفاد البيان بأن التباحث بشأن الموضوع جرى خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي عُقد في مدينة شرم الشيخ في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح: "تم التوصل إلى الاتفاق بعد استكمال عمل قادة جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع هيئة الأمن القومي وغيرها من الجهات الحكومية بمصر، بهدف إعداد مسار حراسة يسمح بتشغيل خط الطيران".

وأضاف: "سيتم تدشين الخط قريبا، حيث يُتوقع بدء تسيير الرحلات الجوية خلال الشهر المقبل(أبريل/ نيسان)".

وتعقيبا على ذلك، قال بينيت: "إنها خطوة أخرى في إطار تدفئة معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، ما يصب في مصلحة الشعبين ويساهم في زيادة الاستقرار في المنطقة".

وتابع: "تنفتح إسرائيل على دول المنطقة باستمرار، ويستند هذا الاعتراف الذي يعود لسنين طويلة إلى السلام القائم بين إسرائيل ومصر"، حسب البيان ذاته.

ووقعت مصر وإسرائيل معاهدة للسلام العام 1979، بعد 4 حروب بينهما، لكن لا تزال قطاعات واسعة من المصريين