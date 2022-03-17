غرق سفينة شحن إماراتية في الخليج العربي وإيران تعمل على إنقاذ الطاقم

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بغرق سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي الخميس في الخليج العربي.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن السفينة كانت على بعد حوالي 30 ميلا من ساحل مدينة عسلوية.

وأضافت أن عناصر الإنقاذ الإيرانيين يحاولون الوصول إلى السفينة، التي قالت إن طاقمها يضم 30 شخصا.

وقالت سلطات الميناء لـ"إرنا" إن أطقم البحث والإنقاذ واجهت ظروفا قاسية وعاصفة في البحر.

وأشارت بيانات التتبع البحري إلى أن السفينة هي سفينة الشحن "السالمي 6". وقد رفضت الشركة المالكة للسفينة، والتي يقع مقرها في دبي، التعليق حتى اللحظة.

تتطابق الصور التي نشرتها "إرنا" والتلفزيون الإيراني الحكومي مع صور السفينة "السالمي 6".

ولم يرد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يقوم بدوريات في الشرق الأوسط، على طلب للتعليق بعد.