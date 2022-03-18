أوكرانيا: موسكو جندت ألف مرتزق تابعين لنظام بشار

أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية أن روسيا جندت حوالي ألف مقاتل سوري تابعين لنظام بشار الأسد للقتال لحسابها في أوكرانيا.

وأفادت رئاسة الأركان في بيان، أن "الجيش الروسي يستعين بمقاتلين مرتزقة أجانب لتعويض خسائره الكبيرة التي مني بها".

وذكرت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن "المحتلين الروس جمعوا بالفعل نحو ألف متطوع من ما يسمى بجيش بشار الأسد وحزب الله".

كما لفتت أن المعلومات تشير إلى أن هؤلاء المقاتلين المرتزقة لا يهدفون إلى المشاركة في القتال بأوكرانيا، وإنما استغلال "رحلات العمل" كفرصة للوصول إلى الدول الأوروبية.

والجمعة، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المرتزقة الذين يعتزمون الانضمام للجيش الروسي للقتال ضد بلاده، من أن ذلك سيكون "أسوأ قرار في حياتهم".

وقبل أسبوع، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنقل "المقاتلين المتطوعين" من الشرق الأوسط للقتال بجانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في حينه، أن 16 ألف متطوع غالبيتهم من الشرق الأوسط تقدموا بطلب "التطوع" للقتال مع روسيا في أوكرانيا.