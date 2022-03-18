الحوثيون يوافقون على الحوار مع التحالف شرط أن يتم في بلد محايد

رحب الحوثي في اليمن بالحوار مع التحالف السعودي الإماراتي شرط أن يتم في "بلد محايد".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، نشرته وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين بوقت متأخر الخميس.

وقال البيان: "ترحب حكومة الإنقاذ الوطني (حكومة الحوثيين) بالحوار مع دول التحالف في أي بلد محايد وغير مشارك في العدوان على اليمن، سواء كانت من بلدان مجلس التعاون الخليجي، أو في أي بلد آخر".

وأضاف أن "السلام يمثل جوهر الموقف المبدئي الذي تتمسك به صنعاء قيادةً وشعباً، وناضلت وتناضل في سبيله ومن أجله كهدف سامٍ وغاية نبيلة، وكصفة حاضرة ومتأصلة في سلوكها".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مجلس التعاون الخليجي استضافة مشاورات للأطراف اليمنية في 29 مارس/ آذار الجاري، في مقر المجلس بالعاصمة السعودية الرياض بهدف وقف إطلاق النار في بلادهم.

ولم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية حول إعلان التعاون الخليجي بشأن المشاورات.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.