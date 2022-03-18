نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة فلسطيني تعرض للاعتداء داخل محبسه

حٌمل نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة أسير مريض تعرض للاعتداء على يد سجانين إسرائيليين.

ووفق بيان للنادي: "تعرض الأسير خليل موسى مصباح من مخيم جنين، إلى اعتداء وحشيّ من قبل السّجانين في عزل سجن مجدّو (شمال)".

وأوضح البيان أن إدارة السّجون نقلت الأسير إلى سجن عسقلان عقب الاعتداء عليه.

وأضاف: "الأسير محكوم بالسّجن لمدة 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، هو من بين الأسرى المرضى الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي ويعاني من مشاكل صحية مزمنة في المعدة والأمعاء والأوعية الدموية".

وحمّل نادي الأسير إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مصباح، مطالبا كافة الجهات بالكشف عن مصيره ووضعه الصحيّ.

وأكد النادي أنّ جميع المعطيات الحالية تؤكّد أن إدارة السّجون تنتهج عمليات تصعيد واضحة، وتأخذ منحى خطيرا مقارنة مع الأعوام السّابقة، حسب البيان ذاته.

وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4500، بينهم نحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.