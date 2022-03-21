إسرائيل تعتقل فلسطينيَين بزعم محاولتهما التسلل من غزة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأحد، فلسطينيَين بزعم محاولتهما التسلل إلى إسرائيل من قطاع غزة وبحوزتهما سكاكين.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: "اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم اثنين من المشتبه بهم كانا يحاولان عبور السياج الفاصل من شمال قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية".

وألمح إلى أنهما كانا يعتزمان تنفيذ عملية طعن، بقوله إنه عثر بحوزتهما على سكاكين.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نقل المشتبه بهما (إلى مكان لم يحدده) للتحقيق معهما.

ومن حين إلى آخر، تعلن إسرائيل اعتقال فلسطينيين بزعم محاولتهم التسلل من غزة.

ويحظر الجيش الإسرائيلي على سكان غزة دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم المنطقة العازلة، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني، ويعانون أوضاعا معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ صيف 2006، وزادت حدته في أعقاب عدوان إسرائيل على القطاع في مايو/أيار 2021.