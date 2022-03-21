السيسي وولي عهد أبوظبي يبحثان ملفات إقليمية بشرم الشيخ

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مباحثات في منتجع شرم الشيخ شرقي مصر، الإثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الرئيس السيسي كان في استقبال بن زايد لدى وصوله مطار شرم الشيخ.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن الزيارة غير المعلنة مسبقا.

فيما قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي وبن زايد عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأكد السيسي "حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات".

وكذلك حرص القاهرة على "تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة".

فيما أشاد بن زايد بـ"التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها".

وأكد "الحرص المشترك للمضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات"، وفق الوكالة.

وأفادت بأن المباحثات تناولت "عددا من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات".

وتوافق الجانبان، بحسب الرئاسة، على "تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي".

وجدد السيسي الإعراب عن "التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره"، وفق البيان المصري.

وتتزامن زيارة ابن زايد لمصر مع إعلان قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء الإثنين، عن تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في العاصمة المصرية القاهرة حاليا، وأنه سيلتقي مع الرئيس السيسي.

وسبق وأن التقى السيسي وبينيت بشرم الشيخ في سبتمبر/أيلول 2021.

وحتى الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة رسمية في القاهرة ولا أبو ظبي ولا تل أبيب بشأن احتمال عقد لقاء ثلاثي بينهم في مصر.