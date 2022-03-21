ديمدكس 2022.. مشاركة تركية كبيرة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري

انطلق اليوم في العاصمة القطرية معرض الدوحة للدفاع البحري السابع "ديمدكس 2022" في "مركز قطر الوطني للمؤتمرات" في المدينة، على مدار 3 أيام، حتى 23 مارس/آذار الجاري.

وحضر الافتتاح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، بمشاركة أكثر من 200 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة.

كما يشارك في المعرض، 32 شركة صناعات دفاعية تركية، بتنسيق مع رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية، وبدعم من جمعية "مصدري صناعة الدفاع والطيران" التركية.

وكان حاضرا عن الجانب التركي في افتتاح المعرض، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، والسفير التركي لدى الدوحة، مصطفى كوكصو.

ويعد معرض "ديمدكس" منصة رئيسية للتواصل المباشر بين الشركات وصناع القرار، وساهم المعرض في توقيع اتفاقات وصفقات بلغت قيمتها مليارات الدولارات منذ نسخته الأولى.

ويضم المعرض، أحدث التقنيات والمعدات في المجال البحري من شركات بناء السفن وشركات صناعة وتزويد الأنظمة التكنولوجية المحمولة على السفن، وأنظمة الاتصالات والرادارات والصواريخ والألغام البحرية، وأنظمة الدفاع والحرب الإلكترونية وغيرها من الصناعات.