غير بيدرسن: محادثات صياغة دستور جديد لسوريا ستعقد الأسبوع المقبل في جنيف

أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن عن أمله بإحراز تقدّم في الجولة المقبلة من محادثات صياغة دستور جديد لسوريا التي ستعقد الأسبوع المقبل في جنيف.

وقال بيدرسن إن رئيسَي وفدَي النظام والمعارضة توصّلا الأحد إلى آلية متطوّرة لإيجاد قواسم مشتركة في اليوم الأخير من المحادثات التي ستختتم الجمعة.

بعدما انتهت الجولة السادسة في تشرين الأول/أكتوبر من المحادثات بين 15 ممثلا عن كل من نظام بشار الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدما.

والأحد قال المبعوث الأممي الخاص في تصريح صحافي إن أزمة "سوريا تبقى واحدة من أخطر الأزمات في العالم"، مشددا على ضرورة "تحقيق تقدّم في مسار إيجاد حل سياسي".

وأُنشئت اللجنة الدستورية السورية في أيلول/سبتمبر 2019 وعقدت أول اجتماع لها الشهر التالي.

وقال بيدرسن إن "اللجنة يجب أن تعمل بطريقة تتيح بناء الثقة".

وتابع "خلال هذه الجولة آمل أن تعمل اللجنة الدستورية بحس من الجدية والعزم والتصميم من أجل إحراز ما تتطلّبه الأوضاع من تقدّم".

وأعرب عن أمله بتحقيق "تقدّم ثابت" إذا ما نفّذت الوفود الثلاثة ما سبق أن تعهّدت به.

- اجتماعات جيّدة -

ستركّز الجولة السابعة من المحادثات على أربعة مبادئ هي أساسيات الحكم وهوية الدولة ورموزها وهيكلية السلطات العامة ووظائفها.

وستخصص الوفود يوما لمناقشة كل مبدأ، على أن تخص يوم الجمعة لمحاولة تدعيم أي تقدّم.

وإلى الآن يتولى أحمد الكزبري رئاسة وفد النظام، فيما يتولى هادي البحرة رئاسة وفد المعارضة، وهما يرأسان معا جولات المحادثات.

ووجّه كل منهما انتقادات للآخر بعد الجولة السادسة من المحادثات التي عقدت في تشرين الأول/أكتوبر، وحمّل كل منهما الآخر المسؤولية عن عدم تحقيق أي تقدّم.

لكن بيدرسن قال إن رئيسَي الوفدين توصلا في اليوم الأخير إلى تفاهم حول كيفية المضي قدما، وتحديدا حول إيجاد آلية أفضل لمراجعة النصوص الدستورية المقترحة.

وقال الدبلوماسي النروجي "أتطلّع إلى يوم الجمعة لرؤية كيف سيتم تطبيق ذلك".

والتقى بيدرسن الأحد رئيسي الوفدين معا في لقاء تم خلاله التوصل لاتفاق حول النقاط الأربعة التي ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل.

وبعد الاجتماع عقد بيدرسن والكزبري والبحرة اجتماع مع الأعضاء الخمسة عشر الذين يضمّهم وفد المجتمع المدني.

ووصف بيدرسن الاجتماعات بأنها "جيدة"، وأعرب عن أمله "بإمكان تحقيق تقدّم هذا الأسبوع".