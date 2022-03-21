قمة ثلاثية تجمع بين السيسي وبن زايد وبينيت بشرم الشيخ

قالت قناة إسرائيلية رسمية إن لقاء ثلاثيا في منتجع شرم الشيخ شرقي مصر، مساء الإثنين، جمع كلا من رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

فيما لم تصدر إفادة رسمية عن الجانبين المصري والإماراتي حتى الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش.

وأضافت قناة "كان" أن "الزعماء الثلاثة التقوا في شرم الشيخ على وقع الاتفاق النووي المتبلور مع إيران"، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد مدينة فيينا محادثات بين إيران والقوى الكبرى لإعادة إحياء اتفاق جرى توقيعه عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 وفرضت عقوبات على طهران.

وهذا الاتفاق كان يفرض قيودا على برنامج إيران لمنعها من إنتاج أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها الإلكتروني أن "القمة الثلاثية الاستثنائية في شرم الشيخ جاءت على خلفية التقدم نحو الاتفاق النووي مع إيران".

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.

وتابعت الصحيفة أن "الولايات المتحدة تعتزم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية"، مقابل تعهد علني من إيران بوقف التصعيد في المنطقة.

وتتهم عواصم عربية وإقليمية، بينها تل أبيب، إيران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، فيما تقول طهران إنها ملتزمة بسياسة حُسن الجوار.

والجمعة، دعت الحكومة الإسرائيلية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عدم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

وتمتلك إسرائيل ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية، وتتهم إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية.

وقبل الاجتماع الثلاثي، التقى السيسي وبينيت مساء الإثنين، وهو ثاني لقاء معلن بينهما بعد لقاء بشرم الشيخ أيضا في سبتمبر/أيلول 2021، وفق قناة "كان".

كما أجرى السيسي، مساء الإثنين، مباحثات مع ولي عهد أبوظبي، "عكست تفاهما بشأن ملفات إقليمية"، وفق بيان للرئاسة المصرية، دون تفاصيل أكثر.