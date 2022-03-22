اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، مساء الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن التحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال البيان إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان جنوب غربي المملكة".

وأضاف أن "تصعيد المليشيا (الحوثيين) لانتهاكاتها الجسيمة، يتعمد إفشال المشاورات اليمنية"، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذا البيان.

والخميس، أعلن مجلس التعاون الخليجي استضافة مشاورات للأطراف اليمنية في 29 مارس/آذار الجاري، في مقر المجلس بالعاصمة السعودية الرياض.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومقذوفات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات، فيما بعضها خلفت ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.