القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تنفيذ هدنة باليمن في شهر رمضان

وكالة الأناضول للأنباء
اليمن
نشر في 22.03.2022 16:48
آخر تحديث في 22.03.2022 17:11
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

حث الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع باليمن، الثلاثاء، على التوصل إلى هدنة في شهر رمضان المقبل.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في تغريدة، إن "التوصل لهدنة بمناسبة شهر رمضان سيكون موضع ترحيب كبير للتخفيف من معاناة الناس في اليمن". ‎

وأضافت: "يشجع الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على الانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للصراع"، دون تفاصيل أخرى.

والأحد، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه بحث مع الحوثيين ومسؤولين عمانيين، تنفيذ هدنة في البلاد خلال شهر رمضان المبارك (يبدأ أوائل أبريل/ نيسان) القادم.

ولم يصدر موقف رسمي حتى الآن من الحكومة اليمنية أو الحوثيين حول دعوات الهدنة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أغلق متظاهرون عراقيون مبنى محافظة الديوانية وحقلا للنفط جنوبي البلاد،...
مختارات