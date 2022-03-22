اللجنة الدستورية السورية تختتم اليوم الأول من اجتماعات الجولة السابعة في جنيف

اختتمت في مدينة جنيف السويسرية، مساء الإثنين، أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

ويشارك في الاجتماعات أعضاء "المجموعة المصغرة" المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 45 شخصاً، 15 يمثلون النظام و15 المعارضة و15 منظمات المجتمع المدني.

وقدمت المعارضة السورية إلى بيدرسون في اليوم الأول من الجولة الحالية مسودة دستور تتعلق بمبدأ "أسس إدارة الدولة".

والأحد قال بيدرسون في مؤتمر صحفي إن الأطراف المشاركة في الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، سيناقشون 4 بنود أساسية هي "أسس إدارة الدولة"، و"هوية الدولة"، و"رموز البلاد" و"بنية ووظيفة مؤسسات الدولة."

وأوضح أن الأطراف سيناقشون كل يوم بنداً واحداً من هذه البنود.

ومن المقرر أن تختتم الجولة السابعة من اجتماعات "الدستورية السورية"، يوم 25 مارس/ آذار الجاري.

يذكر أن الجولة السادسة للجنة انعقدت بين 18-22 أكتوبر الماضي، وأعلن بيدرسون في ختامها أنها انتهت "دون تحقيق تقدم" بسبب تعنت النظام السوري.

واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية 30 و31 يناير/كانون الثاني 2018، وبرعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.