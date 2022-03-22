انطلاق الدورة 48 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في باكستان

انطلقت أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وقالت المنظمة التي تضم 57 دولة، في تغريدة إن أعمال الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، انطلقت في إسلام أباد.

وذكرت أن القمة تعقد هذا العام تحت شعار "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية".

وتناقش الدورة الحالية لوزراء الخارجية عدة قضايا بينها الأوضاع في فلسطين وأفغانستان والسودان والصومال واليمن ومالي وسوريا وإفريقيا الوسطي، إضافة للتطورات الدولية.

كما يتطرق الاجتماع السنوي إلى التعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، وستتصدر أجندته قضايا الإرهاب الدولي وفض النزاعات، بحسب بيانات سابقة للمنظمة.

وتعقد أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتأسست "منظمة التعاون الإسلامي" في عام 1969 وتعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، إذ تضم 57 دولة موزعة على 4 قارات.