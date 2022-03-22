خريجون جامعيون ينظمون احتجاجات جنوبي العراق لانعدام فرص العمل

أغلق متظاهرون عراقيون مبنى محافظة الديوانية وحقلا للنفط جنوبي البلاد، احتجاجا على تردي قطاع التوظيف وانعدام فرص العمل.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان، الثلاثاء، بأن عشرات من حملة الشهادات الجامعية أغلقوا مبنى محافظة الديوانية، احتجاجا على عدم منحهم فرص عمل.

وذكر الشهود أن المتظاهرين أضرموا النار في إطارات مركبات فارغة أمام مبنى المحافظة، وطالبوا إدارتها بتوفير فرص عمل لهم بالمؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص.

على صعيد متصل، أغلق مئات المحتجين حقل "الأحدب" النفطي في محافظة واسط (جنوب)، احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية العاملة في المحافظة.

وقال الشهود إن مئات من حملة الشهادات بقطاع النفط وآخرين عاطلين عن العمل أغلقوا مدخل حقل الأحدب، تنديدا بعدم حصولهم على فرص تعيين بالشركات النفطية بالمحافظة.

وأوضح الشهود أن "إغلاق الحقل جاء بعد اعتصام سلمي استمر 14 يوما على أمل أن يتم النظر بمطالب المعتصمين".

وأشاروا إلى أن "المتظاهرين قرروا عدم السماح للموظفين والعاملين في الحقل من ممارسة أعمالهم حتى الاستجابة لمطلبهم".

وينتج حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط 16 ألف برميل نفط يوميا، والذي تتولى شركة البترول الوطنية الصينية تشغليه.

ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.