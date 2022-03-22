فتح المجال الجوي بين غرب ليبيا وشرقها بعد إغلاقه 22 يوما

أُعلن في ليبيا، اليوم الثلاثاء، فتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية بين مدن شرق البلاد وغربها، بعد إغلاق استمر نحو 3 أسابيع إثر خلافات سياسية.

جاء ذلك وفق إدارتي مطاري معيتيقة ومصراتة غرب ليبيا، في بيانين منفصلين عبر صفحتيهما على فيسبوك.

وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس: "نعلن عن استئناف الرحلات الداخلية من مطار معيتيقة الدولي إلى مطارات بنينا الدولي وطبرق والأبرق (شرق)".

من جانبها قالت إدارة مطار مصراتة: "نحيطكم علما بأنه تم فتح الأجواء من مطار مصراتة إلى مطار بنغازي (شرق) اعتبارا من اليوم الثلاثاء وسيتم تسيير أولى الرحلات غدا الأربعاء".

ومنذ مطلع مارس/ آذار الجاري، أغلق المجال الجوي في ليبيا أمام الرحلات المدنية الداخلية، عقب تكليف برلمان طبرق فتحي باشاغا لرئاسة حكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة قادمة عبر برلمان جديد منتخب.

ويوجه باشاغا اتهاما للدبيبة بغلق المجال الجوي لمنع وصول حكومته إلى طرابلس وتسلمها الحكم، وسط مطالبات من بعثة الأمم المتحدة والسفير الأمريكي لدى ليبيا بفتحه.

وعلى خلفية تكليف البرلمان باشاغا، وإصرار الدبيبة على عدم التسليم، تتصاعد المخاوف في ليبيا من انزلاق البلاد نحو انقسام سياسي مؤسساتي أو حرب أهلية جديدة تزيد أزماتها.