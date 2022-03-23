الائتلاف السوري المعارض ينتقد عدم وجود إرادة دولية لحل سياسي في سوريا

انتقد رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط عدم وجود إرادة دولية لحل سياسي في سوريا.

وفي لقاء صحفي عقده المسلط في مقر الائتلاف بمدينة إسطنبول، تطرق فيه للمستجدات السورية والعملية السياسية، قال: "نعاني من احتلال إيراني في سوريا أما الوجود الأتراك فهو وجود مناصرة الحق والفارق كبير (..) روسيا احتلت سوريا من الجو، وإيران عبر المليشيات المذهبية".

وأوضح أن "العملية السياسية والبيئة الآمنة، مطلوبة من أجل عودة آمنة للاجئين".

وشدد المسلط على أن "كل سوريا تعاني، وتركيا قدمت كثير وتحملت أعباء دول، ونسعى لتأمين ما يسد الحاجة مؤقتا ويجب رفع الحصار الذي فرضته الدول الأوروبية وأمريكا لمناطق نبع السلام".

وتطرق المسلط للأوضاع الدولية والعملية السياسية قائلا: "الحرب التي تشهدها أوكرانيا شهدناها في سوريا، ونعاني من دخول روسيا بطيرانها وكانت الكارثة الكبرى بفقد أرواح كثيرة وهجرة كثير من الناس".

وأردف: "لا بد أن تكون هناك حلول إن وجدت الإرادة الدولية للوصول إلى الحل، وليس عسير على الدول عندما تريد الحل أن تفرضه".

وأكد أن "تركيا لديها مواقف مع الشعب السوري لن ننسى أنها احتضنت ملايين".

وحول الوضع في الداخل السوري، قال: "المناطق المحررة بحاجة لتوحيد الإدارة المدنية ودعم التعليم والصحة وبناء المستشفيات وهذا يحتاج لتسهيلات ودعم الاستثمارات، متى تأمنت البنية التحتية لن يتردد السوريون في العودة بأي لحظة".

وأكمل: "نريد للمؤسسات الإنسانية التركية العمل في الداخل والإشراف على إيصال المساعدات لمستحقيها، يحتاج الداخل لكل الدعم وتنظيم ما تخصصه الدول عبر الأمم المتحدة للنازحين وهذا يتطلب جهد كبير".

من ناحيته، قال عبد المجيد بركات، عضو الهيئة السياسية: "منطقة نبع السلام محاصرة سياسيا بسبب الموقف الأوروبي والأمريكي، وإنسانيا لا يسمح لأي منظمة إنسانية الدخول لها، وهي محاصرة صحيا وإنسانيا، وتتلقى الدعم فقط من قبل المنظمات التركية".

وأضاف بركات: "ليست المرة الأولى التي يقوم بها النظام بتجنيد المرتزقة للقتال في أوكرانيا، حيث تم استخدامهم في مناطق أخرى مثل ليبيا، مركز التدريب حاليا هو في قاعدة حميميم الروسية (في سوريا)، وبلغ عدد المجندين قرابة 1600 مجند، والهدف الوصول الى 10 الاف".

ولفت: "كما تم فتح مركز تجنيد في الرقة ودير الزور وحمص والساحل ولكن عملية التدريب في قاعدة حميميم، وأغلب الذين تم تجنيدهم مطلوبون للخدمة العسكرية، يتم تخييرهم من قبل النظام بين الذهاب الى الخدمة الإلزامية أو التجنيد في أوكرانيا، النظام أوصل الشعب لوضع كارثي وهو ما يسهل عملية الارتزاق".

وتقع منطقة عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات في الشمال السوري، وهي المنطقة التي أطلق فيها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين.