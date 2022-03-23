الدفاع اليمنية تعلن مقتل قائد عسكري بارز في "عملية إرهابية" بعدن

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، مساء الأربعاء، مقتل قائد عسكري بارز في "عملية إرهابية" بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "ننعي إلى الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس، قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاه (جنوب)، الذي استشهد اليوم في عملية إرهابية جبانة نفذها عدد من العناصر الإرهابية بمدينة عدن".

وأضافت أن جواس "شارك بشجاعة في مواجهة المليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني في محافظة صعدة (معقل الحوثيين- شمال)، ووقف ببسالة أمام مخططاتها التمددية وفي مواجهة مشاريع التمرد والإرهاب".

وأردفت الوزارة أنه "كانت له وقفات عظيمة في معركة استعادة الدولة وفي قيادة معركة تحرير محافظة عدن وتحرير محافظات أخرى من المليشيا الحوثية الإرهابية".

وحتى الساعة 19:00 لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال جواس، وهو أحد أبرز القيادات العسكرية المناهضة للحوثيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، في حديث للأناضول، بـ"مقتل اللواء ثابت ناجي جواس قائد محور العند العسكري واللواء 131 مدرع (يتبع الجيش) و3 من مرافقيه، إضافة إلى إصابة 3 آخرين".

وأوضح المصدر أن "سيارة صغيرة مفخخة ارتطمت بسيارة قائد محور العند العسكري، بينما كانت متوقفة قبالة محطة اليمداء لتعبئة البنزين على مدخل المدينة الخضراء شرقي عدن".

وبعث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبر الوكالة الرسمية، برقية عزاء ومواساة في "استشهاد اللواء ثابت جواس".

وأشاد هادي بـ"مناقب الشهيد التي جسدها خلال مشوار حياته دفاعا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ومواجهة المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في مختلف الجبهات والمواقع".

كما قال المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان نعي، إن "المصاب جلل والخسارة كبيرة وفادحة على شعبنا وقواته المسلحة".

وتابع: "كل ما نقوله في ذات المصاب وفي رثاء قائد بحجم الشهيد البطل اللواء ثابت مثنى جواس لن يخفف عنا ثقل الخسارة".

وقبل تحقيق الوحدة اليمنية، في مايو/ أيار 1990، كان "جواس" قائدا للواء "باصهيب"، ثم نُصب قائدا للواء نفسه حتى عام 1994.

وبعدها، انتقل إلى قوات الفرقة الأولى (مدرع)، التي كان يقودها نائب رئيس الجمهورية الحالي اللواء علي محسن الأحمر.

وتتهم جماعة الحوثي "جواس" بقتل قائدها الروحي حسين بدر الدين الحوثي في الحرب الأولى بين الجيش والحوثيين بمحافظة صعدة (شمال) عام 2004، الأمر الذي نفاه الأول.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.