لبناني ألماني أمام القضاء الفرنسي لاتجاره بآثار مسروقة من الدول العربية

وجه القضاء الفرنسي اتهامات ضد مواطن ألماني لبناني بالاتجار بآثار منهوبة مستغلاً الاضطرابات السياسية والحروب المشتعلة فيها، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن تهم "الاحتيال ضمن عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة" وجهت إلى الرجل الذي كان مطلوباً بموجب مذكرة توقيف أوروبية.

وأشارت صحيفة Le Canard enchaine التي نشرت الثلاثاء خبر تسليمه إلى فرنسا أن المشتبه به الأربعيني يملك معرضاً للتحف في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأوردت الصحيفة الساخرة أن الهيئة المركزية لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية تركّز في التحقيق الذي تتولاه على معرفة ظروف حصول متحف اللوفر في أبوظبي، من خلال صاحب المعرض الألماني اللبناني، على خمس قطع أثرية أخرجت بشكل غير قانوني من مصر و"تبلغ قيمتها عشرات الملايين من اليوروهات".

وسبق أن وُجهت التهم نفسها في 26 حزيران/يونيو 2020 إلى الخبير فرنسي بآثار المتوسط كريستو كونيكي وإلى زوجته ريشار سمبير بعد انتهاء فترة حبسهما على ذمة التحقيق ثم تخليتهما مع مراقبة قضائية.

ويشتبه في أن المتهمين وهما من الشخصيات المحترمة في أوساط الآثار في العاصمة الفرنسية قاما بـ"غسل" قطع أثرية منهوبة في دول عدة تشهد اضطرابات سياسية منذ 2010 والربيع العربي خصوصا مصر وليبيا واليمن وسوريا.

وقالت مصادر مطلعة على الملف يومها إن هذا الاتجار شمل مئات القطع بقيمة عشرات ملايين اليوروهات.

كذلك أفرج وقتها عن ثلاثة مشتبه بهم آخرين من دون أن توجه إليهم أي اتهامات حتى الآن.

وكونيكي خبير في آثار منطقة المتوسط وعضو في جمعية المصريات الفرنسية وسبق أن ورد اسمه مع اسم زوجته في قضية ناووس سرق من مصر في العام 2011.

ومر الناووس القديم عبر دبي إلى ألمانيا ومنها إلى باريس وباعه كونيكي إلى متحف "متروبوليتان" عام 2017 بسعر أربعة ملايين دولار.

والناووس هو القطعة الرئيسية في معرض للمتحف النيويوركي. وقد أعيد رسميا إلى مصر عام 2019 بعد تحقيق أثبت أنه نهب خلال الثورة على نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وأثار إعلان فتح تحقيق أولي في تموز/يوليو 2018 ضجة في أوساط سوق الأعمال الفنية وتجار التحف في باريس التي تُعتبر أحد أهم المراكز العالمية في هذا القطاع.