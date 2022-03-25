إصابة 37 فلسطينيا بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

أصيب 37 فلسطينيا، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين يحتجون على الاستيطان شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع 33 إصابة خلال مواجهات اندلعت في منطقتي جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوبي نابلس، والمنطقة الشرقية من بيت دجن شرقي نابلس".

وأضافت الجمعية، أن طواقمها تعاملت كذلك "مع 5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من بينها إصابة صحفي".

وأردفت أن "27 آخرين أصيبوا بالاختناق بسبب استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وإصابة واحدة بسبب الاعتداء بالضرب"، مشيرةً أن جميع الإصابات "عولجت ميدانيا".

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية، رفضا للسيطرة الإسرائيلية على أراض فلسطينية خاصة، تقع في جبل صبيح.

كما تشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دجن أسبوعيا، فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغايات استيطانية.

في السياق، أفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرقي قلقيلية (شمال).

وتشهد بلدة كفر قدوم، فعاليات شعبية أسبوعية رفضا للاستيطان، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.