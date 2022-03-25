التحالف: حريق محدود بمحطة كهرباء سعودية إثر سقوط "مقذوف معاد"

أعلن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، الجمعة، اندلاع حريق محدود بمحطة كهرباء سعودية، جراء سقوط مقذوف معاد.

وأفاد بيان للتحالف أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، "بسقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء بمحافظة صامطة جنوبي السعودية".

‏وأوضح أن الحادث أسفر عن "اندلاع حريق محدود بمحطة توزيع الكهرباء دون وقوع خسائر بشرية". دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعقيب من جماعة الحوثي حول بيان التحالف حتى الساعة 15:30 (ت. غ).

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن التحالف السعودي الإماراتي، في بيانات منفصلة، اعتراض وتدمير 10 طائرات مسيرة وصاروخ باليستي أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومقذوفات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي بإحباط هذه الهجمات، فيما خلف بعضها ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.