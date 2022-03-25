قطر تستنكر بشدة استهداف منشأتين نفطيتين في جدة وجازان بالسعودية

أعربت دولة قطر، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف منشأتين نفطيتين في جدة وجازان بالسعودية.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن "استهداف المنشآت النفطية والمرافق الحيوية عملا تخريبيا خطيرا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم".

وجددت الوزارة "موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف واستهداف المنشآت الحيوية مهما كانت الدوافع والأسباب".

والجمعة، أعلن التحالف العربي في اليمن، عن تعرض السعودية لـ 16 "هجوما عدائيا"، لافتا إلى أنه يمارس "ضبط النفس" لإنجاح المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة بالبلاد.

وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "إن الدفاعات السعودية دمرت مسيّرتين مفخختين أُطلقتا باتجاه نجران (جنوب غرب)".

وأوضح أن المملكة تعرضت لـ 16 هجوما عدائيا الجمعة، محذرا جماعة الحوثي "من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة، وأن لا يختبروا التحالف".

من جانبه أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان الجمعة، عن إطلاق دفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير على منشآت وأهداف حيوية في السعودية.

وتوعد البيان "بتنفيذ مزيد من الضربات النوعية ضمن بنك أهداف كسر الحصار".

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومقذوفات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي بإحباط هذه الهجمات، فيما خلف بعضها ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.