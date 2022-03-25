واشنطن تطلب من المانحين زيادة تمويل عمليات لإغاثة في اليمن

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، المانحين على تقديم مزيد من الدعم الفوري لإغاثة الشعب اليمني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر إن مبعوثها لليمن تيم ليندر كينغ شكر خلال اتصال هاتفي بالسفير السويسري لدى الولايات المتحدة جاك بيتلود مشاركة سويسرا في استضافة مؤتمر المانحين لليمن استجابة لطلب الأمم المتحدة.

وأضاف ليندر كينغ، حسب المصدر ذاته: "المزيد مطلوب من أجل إغاثة اليمنيين بشكل فوري، حان الوقت لمضاعفة المانحين لجهودهم" دون مزيد من التفاصيل.

وفي 17 مارس/ آذار الماضي أعلنت الأمم المتحدة تلقيها تعهدات مالية من 36 جهة مانحة بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح خطتها الإنسانية في اليمن لعام 2022.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يسعى من المؤتمر للحصول على 4.27 مليارات دولار، وهي تكلفة الخطة الأممية لصالح اليمن هذا العام، والتي تستهدف الوصول إلى 17.3 مليون شخص.