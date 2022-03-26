الجبهة التركمانية العراقية تحذر من جماعات موالية لإرهابيي بي كا كا في كركوك

حذر قيادي في "الجبهة التركمانية" العراقية من تجمعات موالية لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، بالقرب من محافظة كركوك.

أرشد الصالحي، القيادي بالجبهة ورئيسها السابق، قال في بيان السبت، إنه "في أخطر رسالة تواجه العراقيين وحكومتهم وبرلمانهم، إقامة تجمع لعناصر موالين لمنظمة بي كا كا الإرهابية قرب كركوك".

وأضاف: "رسالتنا كتركمان للقوات الاتحادية مسك جميع حدود محافظة كركوك، وعلى الحكومة العراقية وحكومة الإقليم، إدانة ما حدث والتحرك لإنهاء هذا التنظيم بالأراضي العراقية وحماية الثروة الوطنية".

وتشغل الجبهة، التي تأسست عام 1995 للدفاع عن حقوق التركمان في العراق، 8 مقاعد في البرلمان العراقي (من أصل 329)، و5 مقاعد في برلمان إقليم شمال العراق البلاد (من أصل 111).

وأوجدت "بي كا كا" موطئ قدم لها في إقليم شمال العراق، خاصة قضاء سنجار منذ صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".

ورغم اتفاق أربيل وبغداد، على حفظ الأمن في سنجار من قبل القوات الاتحادية، إلا أن عناصر المنظمة الإرهابية يواصلون تواجدهم بالقضاء، خلافا لبنود الاتفاق.



