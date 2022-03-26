الرئيس الأوكراني يطالب الدول العربية المنتجة للنفط والغاز بزيادة إنتاجها

ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتدى الدوحة بقطر بشكل مفاجئ عبر رابط فيديو داعيا الدول المنتجة للنفط إلى زيادة إنتاجها لمواجهة النقص في إمدادات الطاقة الروسية.

وشبه زيلينسكي تدمير روسيا لميناء ماريوبول بما اقترفته روسيا في سوريا والدمار الذي لحق بمدينة حلب.

وقال: "إنهم يدمرون موانئنا.. غياب الصادرات من أوكرانيا سيوجه ضربة إلى البلدان في جميع أنحاء العالم."

أثار فقدان القمح الأوكراني قلق دول الشرق الأوسط مثل مصر التي تعتمد على تلك الصادرات.

دعا زيلينسكي البلدان إلى زيادة صادراتها من الطاقة، وهو أمر مهم بشكل خاص لأن قطر رائدة على مستوى العالم في تصدير الغاز الطبيعي.

في سياق متصل، انتقد زيلينسكي روسيا لما وصفه بتهديد العالم بأسلحتها النووية، ما زاد من احتمال استخدام أسلحة نووية تكتيكية في ساحة المعركة.

وقال: "روسيا تتفاخر عن عمد بأنها تملك قوة الدمار النووية، ليس فقط دولة معينة بل الكوكب بأسره".

وأشار أيضا إلى أنه على المسلمين في أوكرانيا القتال في شهر رمضان المبارك.

وقال: "علينا أن نضمن ألا يطغى بؤس الناس في أوكرانيا على شهر رمضان المبارك".