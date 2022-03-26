ميقاتي يعلن أن جميع الدول الخليجية ستستأنف علاقاتها مع لبنان

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن كافة الدول العربية والخليجية "ستعيد علاقاتها الطبيعية" مع لبنان بعد الأزمة التي تسببت بها تصريحات جورج قرداحي.

جاء ذلك بعد لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، السبت، على هامش المشاركة في أعمال النسخة العشرين من "منتدى الدوحة"، التي تستمر حتى الأحد، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي.

وقال ميقاتي: "لبنان بحاجة دائما الى رعاية عربية، وقطر إلى جانب لبنان، وبإذن الله كل الدول العربية ودول الخليج بالذات ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان، ونحن بحاجة لهذا الاحتضان العربي لوطننا".

وأفاد بأن "لبنان عليه أن يكون على علاقة متينة خاصة مع الدول العربية، وهو من مؤسسي جامعة الدول العربية ومقتنع ومؤمن بهذه العلاقات".

وتابع أن "ما جرى في الفترة الماضية كان غيمة صيف مرت وستزول مع الزيارات التي سأقوم بها إلى الدول العربية"، دون تفاصيل عن تلك الزيارات المرتقبة.

وكشف أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيزور بيروت (لم يحدد موعدا)، "ليطلع شخصيا على الحاجات التي يطلبها لبنان".

وتفجر خلاف بين بيروت وعواصم خليجية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب تصريحات بشأن حرب اليمن أدلى بها جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا للإعلام، وقادته إلى الاستقالة.

وعلى إثر ذلك، سحبت الرياض سفيرها لدى بيروت وطلبت من سفير لبنان المغادرة، وهو ما فعلته لاحقا كل من الإمارات والبحرين والكويت واليمن.

وقدمت الكويت، في يناير/ كانون الثاني 2022، إلى لبنان مبادرة خليجية لـ"إعادة الثقة به"، تتضمن مطالب خليجية من بيروت، بينها عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة.