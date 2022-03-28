النائب العام اللبناني يوقف تنفيذ قرار قضائي يمنع المصارف من نقل أموال إلى الخارج

أوقف النائب العام في لبنان اليوم الاثنين تنفيذ تعليمات قضائية صدرت الأسبوع الماضي لسلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج البلاد ما دفع جمعية المصارف إلى التحذير من أن البنوك ستُعزل عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج وسيمنع التجارة.

وينطبق القرار الذي أصدرته القاضية غادة عون على بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد. وكانت القاضية جمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة بينما تحقق في معاملاتها.

كما منعت القاضية رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر.

ولم توجه اتهامات لأي من الأطراف المذكورة بارتكاب أي جريمة.

وقال المصدر إن النائب العام التمييزي غسان عويدات "قرر الرجوع عن" تنفيذ هذا القرار.

ونظمت البنوك الأسبوع الماضي إضرابا لمدة يومين احتجاجا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.

وأصيب النظام المصرفي بالشلل، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار الأمريكي، منذ انهيار النظام المالي اللبناني في عام 2019، في واحدة من أشد حالات الانهيار الاقتصادي في العالم.